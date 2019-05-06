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Май 6, 2019
просмотры: 123

Фигуристка из Дании готовится растопить сердца жюри на "Евровидении-2019"

567

Данию на 64-м конкурсе Евровидение в Тель-Авиве представит Леонора. Артистка исполнит лирическую песню “Love is Forever”.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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