Израиль отправил кассира защищать честь на "Евровидении-2019"

В 2019 году песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль будет представлять музыкант Коби Марими. Он исполнит композицию Home. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одном из участников международного проекта.
Коби Марими родился в 1991 году в Рамат-Гане в семье владельцев продуктового магазина. Он работал кассиром в кинотеатре и администратором в баре перед тем, как стал заниматься музыкой. Молодой человек также является профессиональным актером.
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