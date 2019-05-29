Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Накануне известная фитнес-модель Тэмми Хемброу выложила видео в своем Instagram. На нем девушка в розовом бикини позирует у бассейна. "Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас", – подписала публикацию Тэмми.

На модель тут же набросились подписчицы. Некоторые обвиняли ее в том, что она провоцирует зарождение комплексов у обычных девушек. Часть заявила, что никакого целлюлита нет и в помине, а это просто хитрый, лицемерный ход для привлечения внимания. "Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее", – в сердцах высказала фанатка.