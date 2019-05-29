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Май 29, 2019
просмотры: 123

Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

567

Накануне известная фитнес-модель Тэмми Хемброу выложила видео в своем Instagram. На нем девушка в розовом бикини позирует у бассейна. "Нет ничего плохого в целлюлите, леди! Он есть у большинства из нас", – подписала публикацию Тэмми.

На модель тут же набросились подписчицы. Некоторые обвиняли ее в том, что она провоцирует зарождение комплексов у обычных девушек. Часть заявила, что никакого целлюлита нет и в помине, а это просто хитрый, лицемерный ход для привлечения внимания.  "Хотела бы я, чтоб мой целлюлит выглядел так же, как ее", – в сердцах высказала фанатка. 

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/2NPP7Y Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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