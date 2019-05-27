Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами

Знаменитая американская пышнотелая модель, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм показала на своей странице в Instagram видеоролик с младшей сестрой Эбби. Родственница модели тоже имеет весьма аппетитные формы. Эшли сообщила, что они очень дружны, и она гордится тем, что является ее старшей сестрой. Поклонники пришли в восторг от кадров с Эшли и Эбби Грэм.
Отметим, в микроблоге в соцсети Эшли Грэм – 8,4 миллиона подписчиков. И с каждым днем в армии ее поклонников прибывает новобранцев. Фолловеры в восторге от горячих форм девушки и ее умения себе подать в выгодном ракурсе.
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