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Май 27, 2019
просмотры: 123

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами

567

Знаменитая американская пышнотелая модель, одна из самых высокооплачиваемых звезд Эшли Грэм показала на своей странице в Instagram видеоролик с младшей сестрой Эбби. Родственница модели тоже имеет весьма аппетитные формы. Эшли сообщила, что они очень дружны, и она гордится тем, что является ее старшей сестрой. Поклонники пришли в восторг от кадров с Эшли и Эбби Грэм.

Отметим, в микроблоге в соцсети Эшли Грэм – 8,4 миллиона подписчиков. И с каждым днем в армии ее поклонников прибывает новобранцев. Фолловеры в восторге от горячих форм девушки и ее умения себе подать в выгодном ракурсе.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя благодарность всем тем, кто показал мне этот сайт ︁<цензура>︁SY︁.︁COM/SUDK4K7 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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