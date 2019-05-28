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Май 28, 2019
просмотры: 123

Не Алентова: Меньшова сняли под ручку с молодой пышногрудой красавицей

567

Владимиру Меньшову в сентябре исполнится 80 лет. Но все еще очень интересный – представительный, видный. В этом в полной мере могли убедиться гости первого Международного кинофестиваля "Герой и время", куда приехал режиссер. На красной дорожке он появился под руку не с женой Верой Алентовой, а с 51-летней пышногрудой Яной Поплавской – самой знаменитой Красной шапочкой советской страны. Вместе они смотрелись очень хорошо! Фестиваль открылся бессмертной картиной Владимира Валентиновича "Любовь и голуби", которую оцифровали. А выставка фотографий со съемочных площадок лент Меньшова в Пушкинской галерее стала событием для курортного Железноводска

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