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Май 26, 2019
просмотры: 123

Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа

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Инстаграм жительницы Австралии Мишель Бурк способен растрогать любого. Женщина выкладывает фото из своих поездок по миру, в сопровождении картонной фигуры покойного мужа.

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