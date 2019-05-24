Ослепительный Киркоров резко помолодел

11-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards стала, пожалуй, самой звездной и представительной. Традиционно тут награждают самых стильных и модных звезд шоу-бизнеса. Основатель премии – красавица Оксана Федорова – чествовала лучших из лучших. Среди них был и главный модник страны – Филипп Киркоров. 52-летний исполнитель сиял и словно бы даже помолодел. Певец получил приз как "Стильный певец года". Наград удостоились Ани Лорак, Дима Билан, Наталья Подольская и другие звезды
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