Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной

В Москве состоялось торжественное награждение финалистов конкурса "ТЭФИ – Летопись Победы. Спасибо за верность, потомки!" На мероприятии отметилось множество знаменитостей. Не осталась в стороне и актриса Мария Кожевникова. Артистка предстала перед публикой в белом наряде и с сияющей улыбкой. Причем вместе с ней по красной ковровой дорожке прошелся вовсе не муж (который не любит публичность), а известный продюсер Игорь Угольников.