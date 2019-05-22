В сети набирает обороты новый флешмоб Ugly faces

Всем настолько надоели вылизанные образы в социальных сетях, что это уже стало причиной насмешек. Суть нового флешмоба – показать, как человек выглядит в реальной жизни и научиться принимать себя таким, какой ты есть в настоящей жизни. А также начать относится к остальным и к себе с юмором.

Люди со всего мира выкладывают свои худшие фотографии под хэштегом #uglyfaceschallenge и получают колоссальное количество лайков.