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Май 22, 2019
просмотры: 123

В сети набирает обороты новый флешмоб Ugly faces

567

Всем настолько надоели вылизанные образы в социальных сетях, что это уже стало причиной насмешек. Суть нового флешмоба – показать, как человек выглядит в реальной жизни и научиться принимать себя таким, какой ты есть в настоящей жизни. А также начать относится к остальным и к себе с юмором.

Люди со всего мира выкладывают свои худшие фотографии под хэштегом #uglyfaceschallenge и получают колоссальное количество лайков.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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