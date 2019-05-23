Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности

В возрасте 17 лет Джейн Парк из Шотландии выиграла конкурс красоты, за победу в котором получила 1 000 000 стерлингов. Но роскошные покупки с призовых денег не смогли осчастливить девушку. Она поняла, что получит больше удовольствия от благотворительности.

Теперь Джейн помогает бедным, но крайне нестандартным образом. Она продает свои "полуобнаженные" снимки богатым мужчинам, а вырученные средства отдает нищим. При этом Парк отрицает, что торгует собой, и предупреждает: ни за какую сумму она не опубликует полные "ню". Отметим, каждый снимок стоит £ 50.