Невероятно моложавая Дапкунайте пришла к Лунгину

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Павла Лунгина "Братство". Поддержать картину пришло множество отечественных знаменитостей. Не осталась в стороне и актриса Ингеборга Дапкунайте. Эффектная блондинка поразила репортеров своей невероятной стройностью и красотой. А между тем, актрисе уже 56 лет. но кто даст?!
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