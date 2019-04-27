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Апрель 27, 2019
просмотры: 123

Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами

567

Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. За девушку проголосовало более 57 тысяч человек. Блондинку выбрали из более тысячи женщин. Портреты победительницы и финалисток конкурса станут основой для календаря Росгвардии на 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства. Анна Храмцова рассказала, что пошла по стопам родителей. Сначала девушка служила в милиции, затем в полиции, а теперь в Росгвардии.


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