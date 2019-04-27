Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами

Победительницей первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" стала прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова. За девушку проголосовало более 57 тысяч человек. Блондинку выбрали из более тысячи женщин. Портреты победительницы и финалисток конкурса станут основой для календаря Росгвардии на 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства. Анна Храмцова рассказала, что пошла по стопам родителей. Сначала девушка служила в милиции, затем в полиции, а теперь в Росгвардии.
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