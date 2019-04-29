Самые влиятельные женщины мира

Журнал Time назвал трех самых влиятельных женщин мира 2019 года. Этот список в категории "Лидеры" возглавила 79-летняя Нэнси Пелоси – спикер Палаты представителей Конгресса США. Политик-демократ представляет в парламенте Калифорнию. В категории "Новаторы" первую строчку заняла актриса Сандра О. Артистка известна по сериалам "Анатомия страсти" и "Убивая Еву".
Категорию "Кумиры" возглавила американская певица и актриса Тейлор Свифт. 29-летняя звезда уже семь раз становилась обладательницей статуэтки "Грэмми" и продала более 40 миллионов альбомов. А песни исполнительницы загружали 100 миллионов раз по всему миру.
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