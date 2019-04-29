Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Воскресенье 28 апреля
Лента новостей
00:04
Самые влиятельные женщины мира
22:08
"Берите пример": российских звезд пристыдили благородной Пугачевой
20:22
Сын Пугачевой довел до слез пасхальным поздравлением
18:02
Новые снимки Крымского моста напугали народ
17:15
Стали известны пол и имя ребенка Меган Маркл
16:20
"Гадюшник зашевелился": завопившую о несуществующей травле сына Рудковскую жестко приложили
15:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года
15:27
Зеленский посмел дерзко ответить Путину
15:09
Лазарев и Агутин показали народу свои яйца
14:16
Пугачева и Лобода устроили свой финал "Голоса"
13:55
Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу
13:19
"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала
13:05
"Что за вареники?": Бородину распекли за фотошоп
12:34
Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу
12:01
Певица МакSим лишилась памяти после ДТП
11:52
Кудрявцева развела грузина на интимный разговор
11:30
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:52
Дочь впервые заговорила после смерти Началовой
10:19
Выскочку Зеленского поставили на место
10:18
Певицу Алсу потеряли после громкого скандала с дочерью
05:02
Аномальная зона: на Первый канал действуют потусторонние силы
03:28
В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым
01:18
"Подсчитали, как при Сталине": скандал вокруг дочери Алсу разрастается
22:43
Ковальчук влезла с жуткий скандал с детьми
21:19
Какое бесстыдство: Эрнст сделал заявление о скандальной победе дочки Алсу
20:09
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
17:54
Обиженная Волочкова отправила бессовестную Собчак на дно
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года
16:54
Насильника Хачатуряна хотят посмертно признать педофилом
16:15
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
15:33
"Колхоз – дело добровольное": Варум впервые высказалась об изменах Агутина
14:47
Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет
14:07
"На условиях Украины": Зеленский осмелился дерзить Путину
13:48
Буйнова свалила опасная болезнь
13:10
Прятала мужа: личная жизнь Быстрицкой после смерти перестала быть тайной
13:05
Козловский променял сына на звезду Голливуда
12:30
"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
12:12
Умер участвовавший в сериале "Бригада" знаменитый художник
11:42
Заподозренную в обмане МакSим оставили в больнице на месяц
11:12
Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
11:10
Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей
10:48
"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
10:32
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
08:12
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
06:27
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
04:18
Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
02:07
Антибиотики признали смертельно опасными
00:34
Прихвостней Порошенко втоптали в грязь после атаки на Путина
23:21
"Попахивает могилкой": молодую избранницу 55-летнего Деппа вывели на чистую воду
22:24
Как поживает отец умершей Началовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самые влиятельные женщины мира
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 29, 2019
просмотры: 123

Самые влиятельные женщины мира

567

Журнал Time назвал трех самых влиятельных женщин мира 2019 года. Этот список в категории "Лидеры" возглавила 79-летняя Нэнси Пелоси – спикер Палаты представителей Конгресса США. Политик-демократ представляет в парламенте Калифорнию. В категории "Новаторы" первую строчку заняла актриса Сандра О. Артистка известна по сериалам "Анатомия страсти" и "Убивая Еву". 

Категорию "Кумиры" возглавила американская певица и актриса Тейлор Свифт. 29-летняя звезда уже семь раз становилась обладательницей статуэтки "Грэмми" и продала более 40 миллионов альбомов. А песни исполнительницы загружали 100 миллионов раз по всему миру. 

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
567

Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами

Ею стала прапорщик полиции из Екатеринбурга

567
567

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

Актриса скончалась в возрасте 91 года

567

Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года

Дженнифер каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира

567
567

Алика Смехова показала детей

Премия Super Mama прошла в Москве

567
567

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

Артистка появилась на сцене в обтягивающем наряде

567

Шепелев представил новую пассию

Телеведущий посетил постановку Цирка дю Солей

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей

Актрису не видели даже соседи
Шоу-бизнес

Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь

Звезде хорошенько досталось

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала

Музыкант призвал перепроверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети"
Шоу-бизнес

Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга

Певица подала знак на Страстной неделе
Шоу-бизнес

Кудрявцева развела грузина на интимный разговор

Сосо Павлиашвили рассказал телеведущей об изменах
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу

Артистка обратилась к поклонникам

Гороскоп

Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru