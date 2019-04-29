53-летняя модель показала свою шикарную жизнь

53-летняя австралийская модель Донна Омански набирает популярность в Instagram. Подписчики дамы отмечают, что для своего возраста она выглядит просто сногсшибательно. Модель же утверждает, что есть несколько секретов, которые помогают ей сохранять молодость, не прибегая к услугам пластических хирургов. Во-первых, это активный образ жизни, а во-вторых, здоровое питание. По ее словам, она ни разу в жизни не пробовала кофе, но остается большой любительницей зеленого чая.