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Апрель 30, 2019
просмотры: 123

Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

567

17-летняя жительница Шотландии Джейн Парк выиграла в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов. Девушка потратила крупную сумму на услуги пластических хирургов, покупку брендовой одежды и недвижимости. О своей роскошной жизни она рассказывала на странице в Instagram.

Спустя несколько лет британка призналась, что из-за лотереи ее жизнь разрушилась. Девушка так и не смогла найти хорошую работу и провела несколько лет в праздности. Джейн Парк решила подать в суд на организаторов конкурса и выставила на продажу дорогой особняк. 


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