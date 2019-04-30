Британка выиграла в лотерею и потеряла смысл жизни

17-летняя жительница Шотландии Джейн Парк выиграла в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов. Девушка потратила крупную сумму на услуги пластических хирургов, покупку брендовой одежды и недвижимости. О своей роскошной жизни она рассказывала на странице в Instagram.

Спустя несколько лет британка призналась, что из-за лотереи ее жизнь разрушилась. Девушка так и не смогла найти хорошую работу и провела несколько лет в праздности. Джейн Парк решила подать в суд на организаторов конкурса и выставила на продажу дорогой особняк.



