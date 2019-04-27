Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret

Бренд Victoria's Secret решил разнообразить свои знаменитые
шоу. В 2019 году на подиум выйдут и темнокожие, и – впервые – рыжие модели. 29-летняя Алексина Грэм – первый
"ангел" с копной огненно-рыжих волос. Кроме копны шикарных волос,
природа наградила ее впечатляющим ростом – 182 сантиметра и очаровательным личиком.
Родом новый ангел из Великобритании.
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