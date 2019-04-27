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Апрель 27, 2019
просмотры: 123

Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret

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Бренд Victoria's Secret решил разнообразить свои знаменитые шоу. В 2019 году на подиум выйдут и темнокожие, и – впервые – рыжие модели.  29-летняя Алексина Грэм – первый "ангел" с копной огненно-рыжих волос. Кроме копны шикарных волос, природа наградила ее впечатляющим ростом – 182 сантиметра и очаровательным личиком. Родом новый ангел из Великобритании.

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