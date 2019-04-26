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Апрель 26, 2019
просмотры: 123

Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке

567

Московский международный кинофестиваль завершил свою работу. Перед церемонией по красной дорожке прошлось множество именитых гостей. Особое внимание СМИ уделили актрисам Ксении Алферовой, представшей в прозрачной юбке, и Ирине Безруковой, оголившей плечи и руки.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость ГУЗЕЛЬ
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БЕЗВКУСИЦА У ВСЕХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АКТРИС. ШИРПОТРЕБ. ВСЕ СШИТО У МЕСТНОЙ ПОРТНИХИ. НЕТ ШИКА .
1

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