Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке

Московский международный кинофестиваль завершил свою работу. Перед церемонией по красной дорожке прошлось множество именитых гостей. Особое внимание СМИ уделили актрисам Ксении Алферовой, представшей в прозрачной юбке, и Ирине Безруковой, оголившей плечи и руки.