Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года

Американский журнал People несколько лет назад изменил свою концепцию выбора самой красиворй женщины года. Победительницу отбирают не только по внешним данным – но и по личностным качествам. В прошлом на обложке популярного издания красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и Пинк.



В 2019 году лавры достались 47-летней Дженнифер Гарнер. People представляет ее, как "великолепную актрису, активистку и мать троих детей". Как отмечает издание, Дженнифер каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира.



