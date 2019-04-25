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Апрель 25, 2019
просмотры: 123

Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года

567

Американский журнал People несколько лет назад изменил свою концепцию выбора самой красиворй женщины года. Победительницу отбирают не только по внешним данным – но и по личностным качествам. В прошлом на обложке популярного издания красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и Пинк.

В 2019 году лавры достались 47-летней Дженнифер Гарнер. People представляет ее, как "великолепную актрису, активистку и мать троих детей". Как отмечает издание, Дженнифер каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира.


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