Анна Семенович выставила напоказ большой живот

На днях в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел дебютный гала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на котором прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевых годов. Особо отметилась певица Анна Семенович. Красавица с аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красном пиджаке. Однако он не смог скрыть округлившийся живот артистки.
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