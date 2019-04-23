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Апрель 23, 2019
просмотры: 123

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

567

На днях в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел дебютный гала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на котором прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевых годов. Особо отметилась певица Анна Семенович. Красавица с аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красном пиджаке. Однако он не смог скрыть округлившийся живот артистки.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А она всегда выставляет напоказ большой живот, большие тити и маленький ум.
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