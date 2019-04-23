Анна Семенович выставила напоказ большой живот

На днях в столичном клубе Adrenaline Stadium прошел дебютный гала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", на котором прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевых годов. Особо отметилась певица Анна Семенович. Красавица с аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красном пиджаке. Однако он не смог скрыть округлившийся живот артистки.