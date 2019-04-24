Алика Смехова наградила детей

Уже второй год подряд подряд продюсер Наталья Петлякова и главный редактор журнала Super Mama Любовь Булах награждают статуэтками выдающихся мальчишек и девчонок, доказавших свое мастерство и проявивших себя в течение года. Юных дарований оценивают известные люди: актеры, певцы, дизайнеры, режиссеры. В жюри конкурса этого года входили певицы Алика Смехова и Ксения Новикова, финалистка "Голоса" Анастасия Спиридонова и многие другие. В качестве ведущих на сцене весь вечер блистали шоумен Александр Олешко и певец Митя Фомин. Открыла же церемонию группу Viva с прекрасным номером a cappella.