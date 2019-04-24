Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Вечеринка, посвященная международному песенному конкурсу "Евровидение-2019", прошла в столичном ресторане "Кому жить хорошо". Напомним, что культовое музыкальное событие в этом году пройдет уже в 64-ый раз. На сей раз – в Иерусалиме.
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