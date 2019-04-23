Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Вторник 23 апреля
Лента новостей
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяла на себя "ИГ"
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
13:27
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом
13:17
Россия в огне: опубликовано видео страшных пожаров
13:15
Пьянице Порошенко вонзили нож в спину
13:04
Шепелев представил новую пассию
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
12:53
"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
12:34
Российские яйца проверили на прочность
12:30
Партпроект "Единой России" благоустроит 15 тысяч объектов по всей стране
12:28
"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея
12:21
Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина
12:19
В Новосибирске женщина отхлестала полицейского пакетом с воблой
11:56
Ведущая Маша Малиновская перестала быть похожей на себя
11:52
Известная певица ужаснула изможденным видом после психушки
11:51
В Подмосковье мигранты избили и ограбили женщину
11:42
В "Единой России" объявили о запуске сайта "Диктанта Победы"
11:40
Билану с Басковым врезали за обращение к Зеленскому
11:33
Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой
11:18
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
11:12
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
11:05
Актер из "Гарри Поттера" тайно женился
10:49
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
10:47
Великий герцог Люксембурга скончался в возрасте 98 лет
10:47
Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу
10:39
В Прикамье ребенок нашел труп на пляже
10:33
Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью
10:23
Раскрыта смертельная опасность отказа от завтрака
09:49
Кожевникова отказалась от еды после скандала с Собчак
09:46
Лолита помечтала о "пироге" Зеленского
09:35
В Ростове-на-Дону в больнице произошел пожар
09:17
Ольгу Бузову спасают австрийские медики
09:06
"На паузе": рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в семье
08:58
Москвичей предупредили о мощном шторме в мае
08:46
"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
08:42
В Уфе в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
08:35
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой
08:18
Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни
07:04
Пугачева готовит побег после юбилея
05:02
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
03:01
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
01:02
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
23:05
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
22:00
Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского
21:51
"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
21:11
Пугачевой дали шанс стать первой леди
20:39
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Гороскоп на неделю
Конец света в апреле: получены пугающие доказательства
"Завидный жених": Слепаков расстался с женой
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 23, 2019
просмотры: 123

Шепелев представил новую пассию

567

Премьера масштабной гастрольной постановки Цирка дю Солей "ТОРУК – Первый полет" состоялась в Москве. Грандиозное мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей в очередной раз раздвинул границы собственных возможностей, поражает своим масштабом. Гигантская сцена, 40 огромных видеопроекторов, масштабные элементы реквизита, ожившие в виде кукол и воздушных змеев создания Пандоры, более сотни костюмов жителей На’ви, более 1000 сложнейших вручную изготовленных аксессуаров, включая головные уборы и "шестипалую" обувь – тут все впечатляет

Гостями премьеры стали звезды с детьми: Тимур Родригез, Алиса Гребенщикова, Вадим Галыгин, Владимир Пресняков, Александр и Екатерина Стриженовы и другие. Телеведущий Дмитрий Шепелев пришел на представлениес сыном и спутницей, весь вечер не выпускал ее руки, однако фотографироваться вместе категорически отказался. "Новая пассия!" – шептались зрители.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов

Придерживаться строгого распорядка помог малыш

567

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

Молодой кандидат одержал уверенную победу на выборах

567

Анна Большова спрятала живот за широким платьем

Актриса редко посещает мероприятия

567

Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом

Первая леди успешна как в бизнесе, так и в сценариях на будущее

567

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру

Девушку называют самой желанной из обитательниц Instagram

567
567
567

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

В марте она завоевала бронзу на чемпионате мира

567

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

Актриса предстала в неожиданном образе

567

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Один из символов Франции охватил страшный пожар

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Ольгу Бузову спасают австрийские медики

У поющей ведущей проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось

У мужчины проявилось нервное расстройство

Политика

Украинцы ликованием встретили приговор Порошенко
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
"Мрази": Зеленскому припомнили высказывания о Донбассе
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом

Проишествия

Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
Страшный кадр из взорванной церкви на Шри-Ланке
Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Откровенное интервью бывшей жены актера
Шоу-бизнес

Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу

Бывший супруг певицы подвергся жесточайшей травле
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую с любовником благословили прямо под окнами Путина

Киевская пианистка не ожидала такого поворота

Шоу-бизнес

"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа

Новости о плохом самочувствии актера серьезно напугали поклонников

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Шепелев представил новую пассию
Звезда реалити-шоу раскрыла секрет преображения после родов
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
Анна Большова спрятала живот за широким платьем

Спорт

Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru