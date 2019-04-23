Шепелев представил новую пассию

Премьера масштабной гастрольной постановки Цирка дю Солей "ТОРУК – Первый полет" состоялась в Москве. Грандиозное мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей в очередной раз раздвинул границы собственных возможностей, поражает своим масштабом. Гигантская сцена, 40 огромных видеопроекторов, масштабные элементы реквизита, ожившие в виде кукол и воздушных змеев создания Пандоры, более сотни костюмов жителей На’ви, более 1000 сложнейших вручную изготовленных аксессуаров, включая головные уборы и "шестипалую" обувь – тут все впечатляет
Гостями премьеры стали звезды с детьми: Тимур Родригез, Алиса Гребенщикова, Вадим Галыгин, Владимир Пресняков, Александр и Екатерина Стриженовы и другие. Телеведущий Дмитрий Шепелев пришел на представлениес сыном и спутницей, весь вечер не выпускал ее руки, однако фотографироваться вместе категорически отказался. "Новая пассия!" – шептались зрители.
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