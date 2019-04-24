Андрей Малахов нашел рецепт вечной молодости

Про таких людей говорит: "The Best!" Актеры, певцы, модельеры и телеведущие собрались на традиционные "Пасхальные встречи Best". Ведь Пасха – один из главных христианских праздников, самый популярный в мире. Это традиция, объединяющая самых разных людей и символизирующая вечную жизнь через воскресение Христа. Алла Вербер, Оксана Федорова, Екатерина Стриженова, Дмитрий и Полина Дибровы, Игорь Гуляев, Ольга Кабо, Мария Кожевникова и многие другие звезды угощалась крабами и креветками, пили дорогое шампанское и просто были счастливы. Ведущей вечера стала Татьяна Геворкян. Гости обратили внимание, что Андрей Малахов помолодел. "Открыл секрет вечной молодости и отличный центр красоты", – пошутил ведущий.
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