Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

В Московском театральном центре "На Страстном" состоялось награждение 17-й церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России (СТД) "Гвоздь сезона". Свои премии получили мужья актрис Елизаветы Боярской и Юлии Меньшовой Максим Матвеев и Игорь Гордин, актриса Елена Шанина и многие другие.