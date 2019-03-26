Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

В Московском театральном центре "На Страстном" состоялось награждение 17-й церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России (СТД) "Гвоздь сезона". Свои премии получили мужья актрис Елизаветы Боярской и Юлии Меньшовой Максим Матвеев и Игорь Гордин, актриса Елена Шанина и многие другие.
Певица покорила талантом и сексуальностью
Актриса предстала в светлом брючном костюме
Открытый чемпионат прошел в Новосибирске
Девушка обрела популярность в соцсетях
Певица нарядилась в очень короткое платье с глубоким декольте
Артистку провожают в последний путь
Народ скорбит по безвременно ушедшей артистке
Красавица не скрывает своих немалых достоинств
Он представил публике спектакль "В городе Лжедмитрове"
По слухам, первый муж довел певицу до анорексии
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Девочка не может поверить в случившееся
Она не должна так часто проводить вакцинацию
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Сказал, что ему нужна девственница
Мужчины не ценят хорошего отношения
Крутит на минет.
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Куриная диета
Таблетки для экстренной контрацепии
3 сигареты в день много?
Как выгнать мигрантов из страны
Колоть губы во время беременности
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Подруга специально нагнетает
Боюсь признаться, что у меня другой
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Сказал, что ему нужна девственница
Какой самый точный тест на беременность?
Почему русские женщины себя не любят?
Медовая диета
Любить или быть любимым?
Беременность перед месячными
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Поболтаем?
Диета на воде эффективность
Какая самая лучшая диета?
Ушел к другу и завис на две ночи