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Март 26, 2019
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Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

567

В Московском театральном центре "На Страстном" состоялось награждение 17-й церемонии награждения лауреатов премии Союза театральных деятелей России (СТД) "Гвоздь сезона". Свои премии получили мужья актрис Елизаветы Боярской и Юлии Меньшовой Максим Матвеев и Игорь Гордин, актриса Елена Шанина и многие другие.

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