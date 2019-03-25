Мускулистые красотки показали бицепсы

В субботу, 23 марта в Новосибирске прошел открытый чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Сибирского федерального округа.

За победу в девяти категориях и номинациях и одном абсолютном первенстве боролись культуристы двух возрастных групп. К первой относились юниоры до 23 лет, а ко второй – взрослые люди старше 23 лет.

Для участия в турнире спортсмены должны были внести страховой взнос и показать медицинскую справку о допуске на чемпионат. Перед выходом на сцену каждый из них прошел процедуру взвешивания, которая подтвердила их право выступать в той или иной категории.