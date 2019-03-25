Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 25 марта
Лента новостей
12:25
Цекало раскошелился на роскошный отдых для молодой жены
12:24
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
12:23
Мускулистые красотки показали бицепсы
12:21
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына
12:10
Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева
12:06
Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
11:54
Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет
11:48
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
11:35
Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
11:33
В Москве легковушка протаранила машину полиции
11:22
Человечество предупредили о смертельном вирусе
11:18
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
11:08
Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения
10:45
Свежевыжатый сок признали опасным
10:44
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:28
Панин слезно оправдался за грязные слова о России
10:21
В Казахстане загорелось месторождение нефти (видео)
10:18
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов
10:08
Варнава возбудила россиян интимным снимком
09:53
Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
09:51
"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак
09:46
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе (видео)
09:39
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
09:10
Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
09:10
Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
09:08
Умер заслуженный тренер России
08:34
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
08:31
Тутберидзе постигла страшная трагедия
08:29
На юге Москвы машина насмерть сбила человека
08:19
На Ямале потух Вечный огонь
07:56
На военной базе США в Японии произошел взрыв
07:49
Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше
07:43
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
07:38
В центре Москвы мужчину ударили ножом
06:40
Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства
06:14
Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов
04:19
Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
02:11
Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
00:05
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
21:52
Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
20:10
Гороскоп на неделю
18:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
17:57
Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
17:16
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
16:34
Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
15:57
Пляшущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
15:39
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
15:00
Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
14:29
В Москве жестоко избили сына известного повара
13:43
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
Гороскоп на неделю
Волочкова показала подарок за миллион от любовника
Мать Собчак заступилась за Виторгана
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 25, 2019
просмотры: 123

Мускулистые красотки показали бицепсы

567

В субботу, 23 марта в Новосибирске прошел открытый чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Сибирского федерального округа.

За победу в девяти категориях и номинациях и одном абсолютном первенстве боролись культуристы двух возрастных групп. К первой относились юниоры до 23 лет, а ко второй – взрослые люди старше 23 лет. 

Для участия в турнире спортсмены должны были внести страховой взнос и показать медицинскую справку о допуске на чемпионат. Перед выходом на сцену каждый из них прошел процедуру взвешивания, которая подтвердила их право выступать в той или иной категории.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Девушка обрела популярность в соцсетях

567

Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом

Певица нарядилась в очень короткое платье с глубоким декольте

567

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

Артистку провожают в последний путь

567

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

Народ скорбит по безвременно ушедшей артистке

567

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim

Красавица не скрывает своих немалых достоинств

567

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Он представил публике спектакль "В городе Лжедмитрове"

567

Любимые мужчины Юлии Началовой

По слухам, первый муж довел певицу до анорексии

567

Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

Она получает восторженные отклики от поклонников

567

Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Елизавета Корнилова – дочь композитора Игоря Корнилова

567

До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет

Знаменитость не перестает удивлять спустя десятилетия

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева

Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Шоу-бизнес

"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"

Примадонна озадачила общественность

Политика

Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Шоу-бизнес

Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян

Артистка поделилась снимками с отдыха
Шоу-бизнес

Панин слезно оправдался за грязные слова о России

Оказывается, актер имел в виду отвращение к грязи на улицах
Шоу-бизнес

Варнава возбудила россиян интимным снимком

На фото она позирует обнаженной
Шоу-бизнес

"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак

Две блондинки сошлись в новом раунде

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова в пух и прах разделала Медведеву
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов
Загитову тыкали иголками до ночи
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru