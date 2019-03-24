Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом

Откровенные снимки американской певицы Рианны – не редкость. Но на сей раз поп-дива сразила поклонников наповал. Она предстала перед фанатами в платье с очень глубоким декольте, которое практически полностью оголяет ее грудь. Вдобавок и без того короткий наряд имеет боковой разрез – почти до пояса. Подписчики Instagram певицы с трудом подыскивали слова. "Кролева", "Потрясающе!", "Я люблю тебя", – все, что смогли придумать фанаты, чтобы выразить свое восхищение.