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Март 24, 2019
просмотры: 123

Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом

567

Откровенные снимки американской певицы Рианны – не редкость. Но на сей раз поп-дива сразила поклонников наповал. Она предстала перед фанатами в платье с очень глубоким декольте, которое практически полностью оголяет ее грудь. Вдобавок и  без того короткий наряд имеет боковой разрез – почти до пояса. Подписчики Instagram певицы с трудом подыскивали слова. "Кролева", "Потрясающе!", "Я люблю тебя", – все, что смогли придумать фанаты, чтобы выразить свое восхищение.

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