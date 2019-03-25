Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем

Спустя всего пару дней после завершения грандиозного американского тура LOBODA посетила церемонию вручения Второй международной музыкальной премии BraVo, где стала самой обсуждаемой персоной. Пока одни не могли отвести глаз от ее глубокого декольте, другие, во главе с продюсером и рэп-исполнителем Тимбалэндом, высоко оценили ее профессиональные заслуги. Легендарный афроамериканец вручил Светлане статуэтку за победу в номинации "Песня года". "Она работает, как мировая звезда", – сказал знаменитый певец и продюсер. И, расчувствовавшись, обнял шикарную Лободу.