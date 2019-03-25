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Март 25, 2019
просмотры: 123

Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

567

24 марта в киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Амбивалентность" режиссера Антона Бильжо. Поддержать новинку, получившую приз за лучшую режиссуру на фестивале “Окно в Европу-2018”, пришли множество знаменитостей. Особо эффектно на красной дорожке смотрелась актриса Ирина Безрукова, пришедшая на мероприятие в эффектном сером брючном костюме из атласа.

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