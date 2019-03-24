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Март 24, 2019
просмотры: 123

Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

567

Австралийский тренер по фитнесу и бывшая гимнастка Морган Роуз завоевывает популярность в соцсетях. Сейчас на стройную блондинку подписаны 275 тысяч человек в Instagram. В настоящее время девушка находится на острове Бали, откуда радует поклонников сексуальными снимками.

Ее фото собирают тысячи лайков и массу сотни лестных комментариев.  "Великолепное тело", "Светловолосая бомба снова выглядит потрясающе", "Вы очень красивы", – такие отзывы оставляют подписчики Морган Роуз.

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