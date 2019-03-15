Климова и Куркова блеснули на кинопремьере

Накануне, 14 марта, в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Андрея Волгина "Балканский рубеж". Первыми увидеть картину пришли Мария Кожевникова, Равшана Куркова, Сергей Безруков, Екатерина Климова и многие другие.
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