Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова

В МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" по сценарию шведского режиссера Ингмара Бергмана. Главные роли в постановке сыграли Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. Действие спектакля происходит в России 1990-х годов, во времена перестройки. В центре сюжета – супруги, которые переживают кризис.
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