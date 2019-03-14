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Март 14, 2019
просмотры: 123

Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова

567

В МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" по сценарию шведского режиссера Ингмара Бергмана. Главные роли в постановке сыграли Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. Действие спектакля происходит в России 1990-х годов, во времена перестройки. В центре сюжета – супруги, которые переживают кризис.

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