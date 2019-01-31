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Янв. 31, 2019
просмотры: 123

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом

567

Американский адвокат Клейтон Патерсон вышел на пенсию и увлекся бодибилдингом. Он признался, что в 60 лет чувствует себя более сексуальным, чем в 20. Причем Патерсон отметил, что всегда старался следить за собой, но у него выходило не очень, потому что был занят другим: сначала он тратил время на учебу, затем – на работу, семейную жизнь и воспитание четырех детей. Кстати, в 2015 году Клейтон объявил себя геем. Он признался, что ведет активную сексуальную жизнь и встречается с мужчинами разного возраста: от 20 до 50 лет.

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