Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

Блогер марокканского происхождения Билал Хассани победил на Национальном отборе к песенному конкурсу "Евровидение-2019" во Франции.19-летний певец-андрогин исполнит на фестивале в Тель-Авиве песню Roi ("Король").Билал начал петь в возрасте 5 лет. Участвовал в различных вокальных конкурсах.
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