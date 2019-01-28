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Янв. 28, 2019
просмотры: 123

Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

567

Блогер марокканского происхождения Билал Хассани победил на Национальном отборе к песенному конкурсу "Евровидение-2019" во Франции.19-летний певец-андрогин исполнит на фестивале в Тель-Авиве песню Roi ("Король").Билал начал петь в возрасте 5 лет. Участвовал в различных вокальных конкурсах.

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