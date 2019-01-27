Откровенные снимки бритой налысо модели

Американская модель Эмбер Роуз создала себе образ, от которого невозможно оторвать взгляд. Дело не только в пышных соблазнительных формах красавицы, но и в том, что она решилась побриться налысо. Кроме того, девушка не стесняется публиковать весьма откровенные снимки. Посмотреть на них можно в галлерее "Дни.ру".