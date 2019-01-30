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Янв. 30, 2019
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Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

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"Порно-Оскар", как называют премию AVN Awards, получил российский актер Алексей Маетный. Алексей снимается под псевдонимом Маркус Дюпри. Он победил в в номинации "Лучшая сцена втроем" – с участием двух женщин.

Эта статуэтка стала восьмой для 30-летнего россиянина. В 2018 году он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии – "Лучший исполнитель". А годом раньше ему достались премии в трех номинациях.

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