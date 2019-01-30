Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

"Порно-Оскар", как называют премию AVN Awards, получил российский актер Алексей Маетный. Алексей снимается под псевдонимом Маркус Дюпри. Он победил в в номинации "Лучшая сцена втроем" – с участием двух женщин.
Эта статуэтка стала восьмой для 30-летнего россиянина. В 2018 году он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии – "Лучший исполнитель". А годом раньше ему достались премии в трех номинациях.
Дану с детства дразнили "бигфутом"
Билал Хассани поет с 5 лет
Эмбер Роуз создала себе образ, от которого невозможно оторвать взгляд
В комментариях – одни восклицательные знаки
Девушка отправилась на отдых в Таиланд
Они встречались полтора года
Пользователи в восторге от снимков
Красавица вышла в свет
На ее Instagram подписалось 50 тысяч пользователей
Модель не стесняется публиковать откровенные фото
Артисты объявили о своем союзе
Певица предстала лежащей в ванне
Актриса оставила родственницу с носом
Сенатор арестован в зале Совфеда