Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Дане из американского штата Портленд пришлось начать бриться в 8 лет. За волосатые ноги ее называли "бигфутом" – снежным человеком. С 12 лет ей пришлось регулярно посещать салон красоты, выщипывать брови и отбеливать волосы над верхней губой. Два года назад женщина обратилась к гинекологу, который диагностировал ей гирсутизм – избыточный рост волос на женском теле.

Сейчас Дане 32 года – и ее страданиям пришел конец. Ее молодой человек Стив убедил женщину, что красота не зависит от количества волос на теле. Благодаря отношению Стива Дана научилась любить свое тело и не стесняться его. Теперь она выкладывает свои фотографии в соцсетях, призывая подписчиков не идти на поводу у навязанных обществом стереотипов.