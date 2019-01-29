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Янв. 29, 2019
просмотры: 123

Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

567

Дане из американского штата Портленд пришлось начать бриться в 8 лет. За волосатые ноги ее называли "бигфутом" – снежным человеком.  С 12 лет ей пришлось регулярно посещать салон красоты, выщипывать брови и отбеливать волосы над верхней губой. Два года назад женщина обратилась к гинекологу, который диагностировал ей гирсутизм – избыточный рост волос на женском теле.

Сейчас Дане 32 года – и ее страданиям пришел конец. Ее молодой человек Стив убедил женщину, что красота не зависит от количества волос на теле. Благодаря отношению Стива Дана научилась любить свое тело и не стесняться его. Теперь она выкладывает свои фотографии в соцсетях, призывая подписчиков не идти на поводу у навязанных обществом стереотипов.

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