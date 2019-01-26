"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото

Невинность – это безумие, уверена британская пышнотелая модель Деми Роуз. Ее назвали в Сети копией американской звезды Ким Кардашьян. Деми не устает преподносить сюрпризы своим поклонникам. Соблазнительные фотографии собирают сотни тысяч лайков, модель осыпают комплиментами.
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