"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото

Невинность – это безумие, уверена британская пышнотелая модель Деми Роуз. Ее назвали в Сети копией американской звезды Ким Кардашьян. Деми не устает преподносить сюрпризы своим поклонникам. Соблазнительные фотографии собирают сотни тысяч лайков, модель осыпают комплиментами.