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Янв. 24, 2019
просмотры: 123

С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская решила устроить себе мини-отпуск во время Открытого чемпионата в Австралии и уехала в Таиланд. Снимками с отдыха она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram. Увидеть самые пикантные фотографии молодой спортсменки вы можете в репортаже "Дни.ру".

В минувшую субботу, 19 января, теннисистка потерпела поражение в матче с Сереной Уильямс со счетом 2:6, 1:6. После игры американская спортсменка подошла к расстроенной девушке и похвалила ее за хорошую игру. 

"Сыграть с ней было здорово. Она хороший человек. Было приятно услышать от нее такие слова особенно после подобного матча. Очень здорово, когда легенда такое говорит. Если она так считает, то, может быть, это правда", – поделилась Даяна. 

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