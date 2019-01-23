Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

Бразильская супермодель Адриана Лима и турецкий писатель Метин Хара решили разорвать свои отношения спустя полтора года. Теперь ангел Victoria's Secret находится в поиске нового избранника. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одной из самых успешных манекенщиц.
В первый раз папарацци заметили пару в июле 2017 года. Влюбленные вместе проводили время на борту яхты и не стеснялись показывать свои чувства на публике. С тех пор Адриана и Метин стали рассказывать о своих отношениях в микроблоге в Instagram. "Рад, что встретил такую скромную девушку. Планируем вдохновляющие проекты", - написал под одним из совместных снимков Хара.
К сожалению, их счастью не суждено было быть долгим. В декабре прошлого года в зарубежной прессе распространились слухи о том, что модель стала встречаться с немецким футболистом Лорисом Кариусом. Хотя сама Адриана позднее отрицала эту новость. Вскоре она опубликовала в социальных сетях странный пост-рассуждение о роли мужчины в отношениях. Затем Лима удалила его, как и все фотографии с Метином.
Пользователи в восторге от снимков
Красавица вышла в свет
На ее Instagram подписалось 50 тысяч пользователей
Модель не стесняется публиковать откровенные фото
Она вела блог о стиле в Instagram
Девушка с удовольствием демонстрирует спортивные, но в тоже время женственные формы
Как живет девушка, от которой когда-то млела вся планета
29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с юмористом Евгением Петросяном
Общественность негодует
Модель стремилась стать более женственной
13-летнюю Решетову приняли за студентку
Бывший "пельмень" проведет семинары на шикарных яхтах
Лидер Незалежной такого не ожидал
В Сети бурно обсуждают встречу футболиста с детьми от телеведущей