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Янв. 23, 2019
просмотры: 123

Снова свободна: легендарную модель вышвырнул ревнивый избранник

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Бразильская супермодель Адриана Лима и турецкий писатель Метин Хара решили разорвать свои отношения спустя полтора года. Теперь ангел Victoria's Secret находится в поиске нового избранника. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одной из самых успешных манекенщиц.

В первый раз папарацци заметили пару в июле 2017 года. Влюбленные вместе проводили время на борту яхты и не стеснялись показывать свои чувства на публике. С тех пор Адриана и Метин стали рассказывать о своих отношениях в микроблоге в Instagram. "Рад, что встретил такую скромную девушку. Планируем вдохновляющие проекты", - написал под одним из совместных снимков Хара.

К сожалению, их счастью не суждено было быть долгим. В декабре прошлого года в зарубежной прессе распространились слухи о том, что модель стала встречаться с немецким футболистом Лорисом Кариусом. Хотя сама Адриана позднее отрицала эту новость. Вскоре она опубликовала в социальных сетях странный пост-рассуждение о роли мужчины в отношениях. Затем Лима удалила его, как и все фотографии с Метином.

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