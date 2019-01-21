"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ

Гостями премьеры стали Дарья Повереннова и Сергей Лукьянов, Екатерина и Александр Стриженовы, Марина Лошак, Маргарита Мамун, Андрей Житинкин, Галина Юдашкина и Петр Максаков. Последние, напомним, в марте прошлого года во второй раз стаи родителями. Народ при этом был удивлен, как подтянуто и свежо выглядит молодая мама.