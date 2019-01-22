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Янв. 22, 2019
просмотры: 123

Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой

567

Фитнес-модель Дейзи Джей часто радует своих поклонников откровенными снимками и вдохновляющими цитатами. На ее страницу в Intagram подписались уже более 170 тысяч пользователей. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о 22-летней спортсменке.

Дейзи родилась в Аргентине, после чего переехала с семьей в Швейцарию, где играла в регби за одну из местных команд. Однажды ее заметил фотограф Ли Хаген, который предложил девушке связать жизнь с модельным бизнесом. 

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