Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой

Фитнес-модель Дейзи Джей часто радует своих поклонников откровенными снимками и вдохновляющими цитатами. На ее страницу в Intagram подписались уже более 170 тысяч пользователей. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о 22-летней спортсменке.



Дейзи родилась в Аргентине, после чего переехала с семьей в Швейцарию, где играла в регби за одну из местных команд. Однажды ее заметил фотограф Ли Хаген, который предложил девушке связать жизнь с модельным бизнесом.