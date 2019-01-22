Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой

Фитнес-модель Дейзи Джей часто радует своих поклонников
откровенными снимками и вдохновляющими цитатами. На ее страницу в Intagram подписались уже более 170 тысяч
пользователей. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о 22-летней спортсменке.
Дейзи родилась в Аргентине, после чего переехала с семьей в Швейцарию, где играла в регби за одну из местных команд. Однажды ее заметил фотограф Ли Хаген, который предложил девушке связать жизнь с модельным бизнесом.
Красавица вышла в свет
На ее Instagram подписалось 50 тысяч пользователей
Модель не стесняется публиковать откровенные фото
Она вела блог о стиле в Instagram
Девушка с удовольствием демонстрирует спортивные, но в тоже время женственные формы
Как живет девушка, от которой когда-то млела вся планета
29-летняя Татьяна Брухунова плотно сотрудничает с юмористом Евгением Петросяном
Общественность негодует
Модель стремилась стать более женственной
Как в Белоруссии разводят мелких животных для роскошных шуб
Видно, как к кафе приехала скорая помощь
Балерина отправила в ледяную купель своего кота
Она боится, что может скоро умереть
Пара была вместе более пяти лет