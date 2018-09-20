Стильная Пугачева затмила беременную Собчак

В Москве прошла премьера фильма Александра Горчилина "Кислота". Посмотреть картину пришло множество отечественных знаменитостей, однако особое внимание СМИ обратили на Аллу Пугачеву, которая крайне редко посещает кинопремьеры. Вокруг Примадонны столпилось даже больше репортеров, чем возле Ксении Собчак, которая взорвала новостью о второй беременности.