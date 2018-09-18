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Сен. 18, 2018
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Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"

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В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Эмми" – главной американской премии в области телевидения, которая считается ТВ-эквивалентом кинонаграды "Оскар". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, особое внимание привлекла к себе актриса Скарлетт Йоханссон, которая на протяжении всего фотоколла старательно прикусывала пухлые губы.

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