Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Эмми" – главной американской премии в области телевидения, которая считается ТВ-эквивалентом кинонаграды "Оскар". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, особое внимание привлекла к себе актриса Скарлетт Йоханссон, которая на протяжении всего фотоколла старательно прикусывала пухлые губы.