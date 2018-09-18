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Сен. 18, 2018
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Маликов вывел в свет постаревшую жену

567

Отечественные знаменитости пришли на вечеринку, устроенную в честь десятилетия журнала Tatler. Особое внимание журналисты обратили на популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова, который вывел в свет супругу Елену и дочь Стефанию. По мнению пользователей Сети, жена Елена, которая на 13 лет старше артиста, поправилась и постарела.

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