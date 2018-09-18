Маликов вывел в свет постаревшую жену

Отечественные знаменитости пришли на вечеринку, устроенную в честь десятилетия журнала Tatler. Особое внимание журналисты обратили на популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова, который вывел в свет супругу Елену и дочь Стефанию. По мнению пользователей Сети, жена Елена, которая на 13 лет старше артиста, поправилась и постарела.