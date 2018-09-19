Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню

Денис и Дарья Глушаковы были женаты с 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей. Семья казалась образцовой ровно до того момента, пока в Сети не появилось видео, якобы снятое Дарьей. На видео запечатлен Денис Глушаков в бане и некая женщина, которую Дарья назвала проституткой. Позднее стало известно, что футболист подал на развод. Пикантности ситуации добавляет то, что спортсмен обвинил в неверности жену.