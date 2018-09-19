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Сен. 19, 2018
просмотры: 123

Развод: лодка любви футболиста Глушакова разбилась о баню

567

Денис и Дарья Глушаковы были женаты с 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей. Семья казалась образцовой ровно до того момента, пока в Сети не появилось видео, якобы снятое Дарьей. На видео запечатлен Денис Глушаков в бане и некая женщина, которую Дарья назвала проституткой. Позднее стало известно, что футболист подал на развод. Пикантности ситуации добавляет то, что спортсмен обвинил в неверности жену.

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