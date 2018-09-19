Роскошная жизнь отравленной в Солсбери российской модели

16 сентября после ужина в одном из ресторанов Солсбери была госпитализирована 30-летняя модель из России Анна Шапиро. Девушка заявила, что ее отравили. Пока идут разбирательства, что же на самом деле произошло в ресторане. Dni.Ru решили показать, как жила красотка.

Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, в 2006 году получила гражданство Израиля. В 2008-м девушка переехала в Лондон. Сейчас она подрабатывает моделью.

