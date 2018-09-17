Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Закончилось лето. А вместе с ним и отпуск многих артистов, ведь театры начинают новый сезон. Так, в Москве состоялся сбор труппы Театра им. Моссовета. С новыми силами готовы приступить к работе такие прославленные артисты как Александр Домогаров, Виктор Сухоруков, Ольга Остроумова и многие другие.
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