Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Закончилось лето. А вместе с ним и отпуск многих артистов, ведь театры начинают новый сезон. Так, в Москве состоялся сбор труппы Театра им. Моссовета. С новыми силами готовы приступить к работе такие прославленные артисты как Александр Домогаров, Виктор Сухоруков, Ольга Остроумова и многие другие.