Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

В Баку завершился Международный музыкальный фестиваль "Жара". Самые известные артисты прошлись по красной дорожке мероприятия и приняли участие в финальном концерте.
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