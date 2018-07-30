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Июль 30, 2018
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Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

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В Баку завершился Международный музыкальный фестиваль "Жара". Самые известные артисты прошлись по красной дорожке мероприятия и приняли участие в финальном концерте.

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