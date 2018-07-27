Киркоров потряс Азербайджан своими перьями

Стартовал Международный музыкальный фестиваль "Жара". Знаменитости из разных стран массово уехали в Баку, где представили свои хиты. Более представительного форума нет на всем постсоветском пространстве. Четыре дня, полторы сотни звезд – это ли не чудо? На "Жаре", кстати, состоялась премьера дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица".
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