Киркоров потряс Азербайджан своими перьями

Стартовал Международный музыкальный фестиваль "Жара". Знаменитости из разных стран массово уехали в Баку, где представили свои хиты. Более представительного форума нет на всем постсоветском пространстве. Четыре дня, полторы сотни звезд – это ли не чудо? На "Жаре", кстати, состоялась премьера дуэта Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица".