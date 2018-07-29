Беспечная жизнь скандальной жены-красавицы миллионера

Модель Елизавета Адаменко оказалась в больнице. В медучреждение
она поступила с острой болью в животе.
По предварительным данным, у нее может быть воспаление и камни во внутренних
органах Ранее модель попала в другую неприятную ситуацию, став жертвой
ограбления У нее украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей, когда она заснула
после отдыха с друзьями.
В прошлом году скандальная девушка подала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера Валентина Иванова. Она обвиняла его в избиении в одном из ночных клубов. Однако скандал постепенно затих. Теперь Лиза о своей жизни предпочитает не распространяться. Dni.Ru предлагаю взглянуть, как живет юная красавица.
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